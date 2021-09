Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Moody's maintient sa note 'Ba2' information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Tout en gardant sa perspective 'négative', Moody's confirme sa notation 'Ba2' sur Renault, reflétant sa position 'comme l'un des plus grands constructeurs automobiles d'Europe, avec une position concurrentielle solide en France et une bonne diversité géographique'. L'agence met aussi en avant son alliance de longue date avec Nissan et Mitsubishi, ses lancements récents, son plan 'Renaulution', ainsi que sa politique financière prudente, une bonne liquidité et un profil de maturité de la dette équilibré. La perspective 'négative' traduit néanmoins 'la faiblesse persistante des principaux indicateurs de crédit au cours des 12 à 18 prochains mois, alors que le groupe met en oeuvre ses plans de restructuration et tente de restaurer sa position concurrentielle'.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris 0.00%