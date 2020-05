Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Moody's dégrade sa note de crédit Cercle Finance • 28/05/2020 à 14:04









(CercleFinance.com) - Moody's annonce dégrader sa note de crédit sur Renault de 'Ba1' à 'Ba2', avec une perspective changée à 'négative', à l'issue d'une revue en prévision d'une possible dégradation que l'agence de notation a entamée le 25 mars dernier. Elle explique que cette décision 'reflète sa vision que le retournement provoqué par le coronavirus causera un affaiblissement prononcé des paramètres de crédit' du constructeur automobile français. 'Nous nous attendons à ce qu'au cours de 2020 la marge opérationnelle (EBITA) ajustée de Renault pourrait chuter sous les -3%, à comparer à un niveau déjà très faible de 0,8% en 2019', indique l'agence américaine.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.67%