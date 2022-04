Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Moody's conserve une perspective négative information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service confirme la notation de la famille d'entreprises (CFR) de Renault 'Ba2', mais avec une perspective qui reste 'négative', prévenant que sa notation 'reste vulnérable à toute évolution macroéconomique défavorable'.



'La confirmation des notes de Renault reflète le retour des marges à des niveaux légèrement positifs depuis 2021, de nouvelles améliorations attendues, en ligne avec le plan stratégique jusqu'en 2025 et la bonne liquidité du groupe', explique l'agence.



Moody's justifie sa perspective négative par 'des marges encore faibles, la longue période d'exécution jusqu'à ce que le plan stratégique se traduise par des améliorations significatives des paramètres financiers et la suspension des opérations en Russie'.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.26%