Renault modernise deux modèles vedette Dacia pour une image plus "cool"

par Gilles Guillaume PARIS, 7 septembre (Reuters) - Renault RENA.PA a levé le voile lundi sur les nouvelles silhouettes de deux de ses modèles vedette, les Dacia Sandero et Logan, conformément à l'ambition du nouveau directeur général Luca de Meo de donner une image plus "cool" à la marque low cost du groupe et permettre ainsi sa montée en gamme. Pour leur troisième génération, la citadine Sandero, sa version baroudeuse Stepway et la berline familiale Logan se voient parer d'un design dans l'air du temps: une ligne de toit plus fuyante, une surface vitrée réduite, une signature lumineuse propre en Y et un design plus qualitatif. Les trois voitures, qui s'inscrivent dans un vaste renouvellement de la gamme Dacia et au coeur du plan de redressement de Renault, seront présentées en détail le 29 septembre. "Pour un prix toujours aussi imbattable et des dimensions extérieures contenues, elles offrent plus de modernité, d'équipements et de polyvalence sans renier ses fondamentaux de simplicité et de fiabilité", a expliqué la marque de Renault, devenue très récemment une division autonome du groupe au losange, dans un communiqué. La première génération de la Logan remonte à 2004, et la première version de la Sandero à 2007. La petite Dacia est la voiture la plus vendue auprès des particuliers en Europe depuis 2017. "La marque ne doit pas s'éloigner de ce positionnement originel, mais il faut lui donner une image plus 'cool'", a expliqué la semaine dernière dans une interview au Point Luca de Meo. Son plan stratégique complet doit être présenté en janvier prochain. Renault, qui a accusé une perte nette record de plus de sept milliards d'euros au premier semestre, va se réorganiser en quatre divisions centrées sur ses trois marques de voitures Renault, Dacia et Alpine, et sur une quatrième marque dédiée aux nouvelles mobilités (autopartage et VTC). L'objectif est d'augmenter la rentabilité de chaque division en mettant l'accent sur ses points forts. Alpine, forte de l'image "sportive à la française" de la berlinette A110, est partie pour jouer un rôle croissant au sein du groupe comme l'a montré, dimanche, l'annonce en Formule Un que l'écurie Renault Formula One sera renommée partir de 2021 "Alpine F1". Le principal sujet reste le positionnement de la marque Renault. Lucas de Meo veut jouer la modernité et l'innovation et renforcer la présence de la marque sur le segment des voitures compactes (type Mégane et Golf), pour ne pas cantonner Renault aux petites voitures moins rentables. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.62%