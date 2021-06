Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Mobilize Power Solutions déployé dans 11 pays Cercle Finance • 16/06/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - Renault annonce que Mobilize, sa marque proposant des services autour de la mobilité, de l'énergie et des données, va déployer Mobilize Power Solutions dans 11 pays européens. Mobilize Power Solutions apporte aux entreprises 'une solution de simplification et d'optimisation des infrastructures de recharge de leurs flottes électriques et hybrides rechargeables', explique le Losange. ' En facilitant les projets de recharge pour les entreprises, Mobilize Power Solutions accélère la transition énergétique des professionnels et la démocratisation de l'électrique',expliqueNicolas Schottey, directeur général de Mobilize Power Solutions. Mobilize Power Solutions est désormais implanté dans 11 marchés clés de la mobilité électrique en Europe : l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.72%