RENAULT : mise en œuvre du programme de rachat d'actions propres

(AOF) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Renault a confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1,01 million d'actions du groupe. Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations du constructeur automobile à l'égard des bénéficiaires d'actions de performance ou de tout plan d'intéressement à long-terme mis en œuvre au profit des salariés et mandataires sociaux.

En fonction des conditions de marché, ces acquisitions se dérouleront sur une période débutant le 21 juin 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 25 juin 2021.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.