Renault: menace le support oblique baissier des 24,2E

(CercleFinance.com) - Renault (-6%) reprend sa glissade et menace le support oblique baissier des 24,2E, ce qui porte à -38% son repli en 10 séances.

La cassure du support majeur des 27,5E (sanctions contre la Russie, probable arrêt des activités de Lada, faute de pièces et de possibilités de financer Avtovaz) laisse craindre un épisode correctif se concluant par le test du principal support se situe vers 21E, l'ex-plancher majeur du 24/06 au 29/10/2020.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -5.87%