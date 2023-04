Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : menace le support des 35,3E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - Renault subit un nouveau pullback de -5% à 48H d'intervalle (vers 35,27E cette fois-ci).

Le cours enfonce le plancher du 10 avril: le prochain objectif à la baisse (35,3E, le plancher des 17 et 24 mars dernier, ex-résistance du 1er au 8 décembre dernier) est déjà retracé.

En cas de poursuite de la correction, Renault s'en irait tester le support des 31,21E du 22/12/2022.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.00%