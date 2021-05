Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : menace le support des 33/32,95E Cercle Finance • 11/05/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Renault plonge de -6% vers 33,2E (le plancher des 33,4E du 4 mai est enfoncé) et menace le support des 33/32,95E. La baisse pourrait s'accélérer en cas d'absence de rebond lors du comblement du 'gap' des 32,48E du 23 novembre, en direction du 27,25E (ex-zénith du 9 juin) puis de l'ex-palier de résistance des 25,5E (du 23 juillet au 23 octobre).

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -6.08%