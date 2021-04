Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : menace le palier des 33E Cercle Finance • 26/04/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Renault menace le palier majeur des 33E, le plancher du 25 janvier (32,95E précisément): en cas de rupture, Renault s'en irait combler le 'gap' des 29,17E du 13 novembre 2020 puis tester la zone des 25E (report d'amplitude par rapport au double zénith des 41E des 8 février et 10 mars.

