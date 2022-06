Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 13:03









(CercleFinance.com) - Renault Group indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1.260.000 actions Renault, en fonction des conditions de marché, sur une période allant du 8 au 14 juin.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault à l'égard des bénéficiaires d'actions de performance ou de tout plan d'intéressement à long-terme mis en oeuvre au profit des salariés et mandataires sociaux.



Le constructeur automobile au losange précise que ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat d'actions, tel qu'autorisé par l'assemblée générale du 25 mai au titre de la 17ème résolution.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.47%