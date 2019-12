Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Luca de Meo devrait prendre les fonctions de DG Cercle Finance • 16/12/2019 à 10:07









(CercleFinance.com) - Luca de Meo devrait prendre les fonctions de Directeur général de Renault indique La Vanguardia. Son nom a été proposé par Renault. ' Le dirigeant de Seat a été formé à la prestigieuse université Bocconi ' indique Aurel BGC. ' Il pourrait être nommé Directeur générale pour une durée de deux ans, avant de prendre la tête de l'Alliance Renault - Nissan - Mitsubishi ' rajoutent les analyses d'Aurel BGC. Actuel directeur général de la filiale espagnole de Volkswagen, l'Italien Luca De Meo n'est certes ni ingénieur, ni français, mais il est francophone et a fait toute sa carrière - commencée chez Renault - dans l'automobile. Selon les Echos, une décision devrait être prise en fin d'année, sinon début 2020.

