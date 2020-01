Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Luca de Meo devrait être nommé aujourd'hui Cercle Finance • 28/01/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - L'italien Luca de Meo, qui a quitté son poste de Seat devrait être nommé Directeur Général du groupe aujourd'hui dans le cadre d'un conseil d'administration indique ce matin Le Figaro. Il devrait cependant rester en retrait pendant près de 5 mois afin de respecter sa clause de non-concurrence mentionné dans son contrat avec Seat (groupe VW) rajoute le quotidien. Luca de Meo devra respecter également son préavis dans le groupe allemand. La prise de fonction de Luca de Meo à son poste de Directeur Général serait prévue par l'AG du groupe Renault qui aura lieu fin Avril.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.58%