Renault: Luca de Meo désigné futur PDG d'Ampere

(CercleFinance.com) - Renault Group indique que son conseil d'administration s'est prononcé en faveur de la désignation de Luca de Meo en tant que futur PDG d'Ampere, afin d'assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d'introduction en bourse.



Luca de Meo conservera parallèlement ses responsabilités actuelles de directeur général de Renault. Le conseil d'administration a, en outre, formé en son sein un comité ad hoc, présidé par Jean-Dominique Senard, chargé du suivi du projet d'introduction en bourse d'Ampere.



'Luca de Meo est le mieux placé pour conduire le succès opérationnel d'Ampere, crucial pour le groupe, et assurer sa croissance future dans un secteur de la mobilité en transformation', estime Jean-Dominique Senard.





