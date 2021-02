Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lourde perte nette en 2020 Cercle Finance • 19/02/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Renault publie un résultat net à -8,05 milliards d'euros au titre de l'année passée, contre +19 millions d'euros en 2019, et une marge opérationnelle à -0,8% du chiffre d'affaires en 2020, contre +4,8% l'année précédente. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile au losange a reculé de 21,7% à 43,5 milliards d'euros (-18,2% à taux de change comparables), pour des volumes de ventes en recul de -21,3% à 2,95 millions de véhicules. Le conseil d'administration proposera à l'AG du 23 avril, de ne pas verser de dividende au titre de 2020. Le groupe confirme ses objectifs 2023 dans le cadre du plan 'Renaulution', dont une marge opérationnelle groupe supérieure à 3% d'ici 2023.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.33%