Renault : levée de 100 ME pour l'industriel français Verkor

(CercleFinance.com) - L'industriel français Verkor annoncé l'arrivé de cinq nouveaux partenaires sur une levée de 100 millions d'euros pour développer en France des batteries haute performance bas carbone. La levée de fonds menée par EQT Ventures et Renault Group permettra à Verkor de construire un centre de R&D avancé et une ligne pilote de cellules de batterie haute performance pour l'excellence industrielle. Il s'agit selon la société d'un jalon déterminant dans sa feuille de route vers une capacité de production de batteries de 50 GWh d'ici 2030. La levée de fonds avec la participation du Gouvernement français et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutiendra l'expansion de l'entreprise, et en particulier le Verkor Innovation Centre (VIC). Il sera opérationnel fin 2022 à Grenoble (France). Groupe IDEC, Schneider Electric, Capgemini, Arkema, Tokai COBEX et le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) géré par Demeter participent également à ce tour de table.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.48%