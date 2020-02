Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lève le voile sur la Twingo électrique Cercle Finance • 24/02/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Alors qu'approche le salon de l'automobile de Genève, le groupe Renault dévoile ce matin la version électrique de sa citadine-phare, la Twingo. Baptisée Z.E., cette version est ainsi équipée d'une batterie de 22 kWh, qui offre entre 180 et 250 kilomètres d'autonomie selon les cycles, pour une vitesse maximum de 135 km/h. Le tarif de la nouvelle citadine du constructeur automobile français n'a pas été dévoilé.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.91%