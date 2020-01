Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : les ventes VP+VU en hausse de +1,3% en 2019 Cercle Finance • 02/01/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault revendique ce jeudi des ventes VP+VU (véhicules particuliers + véhicules utilitaires) en hausse de +1,3% en 2019, s'affichant à 698.690 unités. Il s'agit, selon le groupe, du meilleur volume depuis 9 ans, qui lui permet d'atteindre une part de marché de 25,9%. Dans le détail, le groupe a vendu 554.962 véhicules de marque Renault (+1,4%), 140.548 véhicules Dacia (-0,7%). A ceci s'ajoutent près de 3.200 véhicules Alpine. Le groupe Renault place par ailleurs 5 véhicules dans le top 10 VP, dont Clio en tête des ventes et 3 véhicules aux 3 premières places du VU. 'Nous terminons l'année sur une note positive, fort du renouvellement de nos best-sellers sur les segments A et B. En 2020, dans un nouveau contexte législatif, nous voyons de nombreuses opportunités à saisir pour tirer notre épingle du jeu, tant par nos produits, nos nouvelles motorisations, que par l'engagement et le savoir-faire de notre réseau', commente Ivan Segal, directeur commercial France du Groupe Renault.

