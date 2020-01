Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Les ventes rechutent en 2019, l'international éclipse l'Europe Reuters • 17/01/2020 à 09:04









BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 17 janvier (Reuters) - R enault RENA.PA a fait état vendredi d'une rechute de ses ventes en 2019, après le record inscrit l'année précédente, la fermeture du marché en Iran et les difficultés en Argentine et en Turquie éclipsant le succès des derniers lancements du groupe en Europe et en Russie. Le groupe au losange a vendu l'an dernier 3.753.723 véhicules à travers le monde, en baisse de 3,4%. Hors Iran, où les ventes se sont taries après que les Etats-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire, les ventes mondiales ressortent en repli de 0,8%. En Europe, Renault a enregistré une hausse de 1,3% de ses ventes, faisant repasser le poids du continent au-dessus de 50%. La veille, PSA, qui reste derrière Renault par les volumes mondiaux, a fait état lui aussi d'une baisse de ses ventes (-10% à 3,5 millions d'unités), après un record en 2018. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

