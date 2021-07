RENAULT : les ventes mondiales progressent de 18,7% au premier semestre

(AOF) - Les ventes mondiales du groupe Renault ressortent à 1,42 million d'unités lors du premier semestre 2021, soit une hausse de 18,7 % sur un an. Par rapport au premier semestre 2019 (pré-crise), les ventes sont cependant en baisse de 24,2 %. La marque Renault a vendu 901 500 véhicules dans le monde, soit une hausse de 18,5 % par rapport au 1er semestre 2020. Le groupe au losange explique que la croissance reprend sur l'ensemble des pays clés et que la part des ventes Europe s'établit à 59%.

Les principaux marchés du groupe sont la France (287 602 unités), la Russie (270 285 unités), l'Allemagne (87 029 unités) et l'Italie (82 951 unités).

A fin juin 2021, le portefeuille de commandes du groupe en Europe s'élève à 2,5 mois de ventes.

Plus généralement, le groupe dit confirmer la poursuite poursuite d'une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables.

Enfin, le constructeur automobile se dit en en ligne pour atteindre ses objectifs CAFE cette année.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.