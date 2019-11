Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : les tarifs du nouveau Captur dévoilés Cercle Finance • 05/11/2019 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce mardi que les tarifs de son nouveau Captur démarrent à 18.600 euros TTC (en essence) et à 23.200 euros (en diesel). Les commandes ont ouvert aujourd'hui en France. 'Nouveau Captur fait sa première apparition publique en concession le 5 novembre 2019. Entièrement repensé tout en conservant toutes les qualités qui ont fait son succès, Nouveau Captur capitalise sur son ADN en poussant encore plus loin les possibilités de personnalisations extérieures et intérieures et renouvelle totalement son plaisir de conduite', commente le constructeur automobile.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.96%