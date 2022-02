Renault: les opinions de bureaux d'analyses information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - Le titre Renault affiche une belle performance depuis les 1er janvier 2022 avec un gain de plus de 11%. La valeur subit aujourd'hui quelques prises de bénéfices.



AlphaValue a relevé hier sa recommandation sur le titre Renault, qui passe à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé en parallèle de 39 à 46,5 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, le bureau d'études évoque la possibilité d'un spectaculaire retour sur le devant de la scène du constructeur automobile français.



'Les déclarations faites par les membres de l'Alliance lors de la conférence de la semaine passée ont envoyé un signal fort montrant que les liens entre Renault et Nissan sont plus solides que jamais, avec comme socle commun leurs projets dans l'électrification', souligne le cabinet de recherche indépendant.



'Cette situation apporte des avantages certains pour Renault, puisque le recours croissant à des plateformes, composants et capacités de production en commun va permettre la réalisation d'économies d'échelle et d'améliorer les marges, tout en portant les objectifs financiers de moyen terme', ajoute-t-il.



D'après AlphaValue, le plan 'Renaulution' constitue tout simplement le projet le plus séduisant et le plus ambitieux présenté depuis des années par la firme au losange.



Renault a accueilli des analystes et des investisseurs ces deux derniers jours pour tester la Mégane E-Tech. Dans le cadre de cet événement, des présentations techniques ont expliqué en détail comment Renault a atteint son objectif de 2 milliards d'euros d'économies de dépenses d'investissement et de R&D (présenté dans le plan Renaulution) en l'espace de deux ans, soit un an plus tôt que prévu, ce qui a permis de réduire de 40 % les dépenses d'investissement et de recherche et développement indique ce matin les analystes de Goldman Sachs.



' L'ingénierie a joué un rôle clé dans les réductions de coûts - Renault a déjà mis en oeuvre une réduction de 20% de la part de l'ingénierie, et une réduction de 50% est prévue d'ici 2024. La part de l'ingénierie comprend des centres RTX à moindre coût en Inde, en Roumanie, en Amérique du Sud et en Espagne ' indique le bureau d'analyse.



' Le plan et la réalisation d'économies permettront à ces centres d'augmenter leur contribution à 50% de l'ingénierie totale (contre une vingtaine aujourd'hui) '.



' Renault a une grande ambition pour la nouvelle Mégane qui, selon nous, peut apporter des éléments significatifs aux bénéfices, comme les lancements de la Mégane dans le passé '.



Suite à ces journées, Goldman Sachs confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 46 E.