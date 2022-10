Renault: les conseils des analystes avant le CMD information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - Renault a publié un chiffre d'affaires en hausse de 20,5% au titre du troisième trimestre 2022 à 9,8 milliards d'euros, dont un CA de l'automobile en croissance de 21,7% à neuf milliards, pour des ventes mondiales qui s'élèvent à 481.000 véhicules.



Le groupe a confirmé ses perspectives financières 2022 et présentera, lors de son Capital Market Day le 8 novembre, le chapitre 2 de sa stratégie Renaulution ainsi que la mise à jour de ses objectifs financiers moyen terme.



Berenberg a réitéré hier sa recommandation d'achat sur Renault, avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 euros, suite à la publication de chiffres de troisième trimestre jugés 'solides'.



'Au regard de l'exécution sans faille qui continue de caractériser la mise en oeuvre du plan 'Renaulution', nous pensons que les titres devraient bénéficier dorénavant de la reprise des volumes de production et de la résilience du 'mix' du groupe', explique l'intermédiaire.



'De notre point de vue, ces qualités sont mieux préservées chez Renault que chez d'autres producteurs de volumes de masse du fait de ses lancements de produits réussis et précoces et d'une base de comparaison plus favorable au niveau des prix', ajoute-t-il.



Invest Securities réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Renault avec un objectif de cours abaissé de 55 à 50,3 euros, après une publication du troisième trimestre 2022 très proche des attentes, favorisée par des effets de base et de prix.



'Le groupe réitéré ses guidances 2022 avec un discours optimiste pour le second semestre soutenu par les lancements modèles, la conquête de parts de marché dans le segment C en Europe et une hausse des prix record au troisième trimestre à près de +13%', rappelle-t-il.



'Les annonces du très prochain CMD du 6 novembre sont attendues avec impatience sur l'organisation des activités électriques avec ou sans la participation active de Nissan et sur les guidances à long terme du groupe', poursuit l'analyste.