Renault : les avis des analystes après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime qu'il est difficile de tirer des conclusions sur le ' momentum ' de redressement du groupe, qui rappelons le, avait donné des signes très favorables au S2 2020 (EBITA/CA : 3,5%) la publication T1 se limitant aux chiffres commerciaux et au CA. ' Suite à cette publication et avec quelques indications parcellaires dévoilées sur le déroulement du S1 2021, nous maintenons notre pari de retour à bonne fortune en 2021 relayé par celui de Nissan (publication annuelle le 12 mai) ' indique l'analyste. ' Nos estimations sont inchangées. Notre objectif de groupe progresse à 53E malgré la baisse du titre Nissan mais grâce à la cession Daimler et à l'actualisation des FP de RCI banque ' rajoute Invest Securities. Renault reste dans la liste favorite d'Invest-Securities avec une option à achat. Oddo maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé à 40 euros. Le constructeur a publié hier un chiffre d'affaires de 10 MdsE au 1er trimestre, en baisse de 1,1 % (ou +4,4 % en organique), globalement en ligne avec le consensus (9,9 MdsE). Le bureau d'analyses toutefois regrette que Renault soit le seul constructeur à ne pas communiquer de guidance, même vague. En effet, le le Losange n'a fait aucune mention des perspectives dans son communiqué. ' Cela est d'autant plus problématique qu'il est, selon nous, celui pour lequel les investisseurs auraient le plus besoin d'une trajectoire pour pouvoir se projeter ', estime Oddo.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.44%