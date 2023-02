Renault: les avis des analystes après l'accord avec Nissan information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 15:38

(CercleFinance.com) - Renault, Nissan et Mitsubishi Motors (MMC), les trois partenaires de l'Alliance, ont présenté hier leur nouvel accord.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de 55 E.



' L'objectif de la présentation d'hier était avant tout de convaincre que les sujets de gouvernance étaient désormais traités, que l'Alliance repartait sur une base beaucoup plus saine et que l'opérationnel pouvait donc, enfin, revenir au coeur des discussions après plusieurs années très difficiles sur ce point ' indique Oddo.



L'analyste estime également que la priorité d'hier était donc de mettre en avant la relance opérationnelle de l'Alliance à travers de nouveaux projets communs.



' Nous retenons avant tout une volonté de tirer profit des bases industrielles existantes (Amérique du Sud, Inde, Europe) et des atouts des différents partenaires (segments produits, technologies) ' rajoute Oddo.



' Il nous semble probable que les investisseurs ne seront prêts à valoriser les synergies potentielles que lorsque celles-ci se matérialiseront, c'est-à-dire à partir de 2025 pour l'essentiel '.



Invest Securities réaffirme également son opinion 'achat' et son objectif de cours de 54 euros sur Renault, après l'issue des négociations avec Nissan 'actée sans grande surprise entre le CMD 'Revolution' de novembre 2022 et la publication 2022 le 16 février'.



'Dans cette perspective, nos estimations de BNA 2022/23/24 évoluent de +11% /-0%/-1% sur une publication attendue légèrement au-dessus de la guidance de marge d'EBITA 2022 (plus de 5%) et dans l'attente en 2023 de sa stabilité', précise l'analyste.



Sa valorisation de Renault est légèrement modifiée, intégrant une consolidation de 60% d'Ampere contre 100% précédemment, soit finalement un objectif de cours stable à 54 euros 'intégrant une décote de 20% rendue nécessaire par la montée des intérêts minoritaires'.



Jefferies a réitéré aussi sa recommandation 'achat' sur Renault avec un objectif de cours rehaussé de 43 à 46 euros, considérant notamment que 'les principaux indicateurs de valorisation restent favorables' pour le titre du constructeur automobile au losange.



'Nous sommes encore au début de la transformation de Renault, avec le PDG de Meo et son équipe qui relancent le côté créatif du groupe', juge le broker.