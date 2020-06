Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : les 20E en soutien, repasse la barre des 21E Cercle Finance • 01/06/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Renault confirme la sortie de corridor 15,8/19,8E: les 20E s'imposent en soutien, le cours repasse la barre des 21E. Le signal haussier du 27/05 a permis d'aller tester l'ex-plancher des 23E de début novembre 2011, la règle du balancier induit un potentiel vers 24E. Un 'gap' vient de s'ouvrir au-dessus de 19,28E le 26 mai: il fragilise la tendance haussière.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.97%