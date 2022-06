Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: le titre bondit après un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 14:07









(CercleFinance.com) - Le titre Renault s'envole de plus de 6% lundi suite à un relèvement de recommandation de Jefferies, qui salue 'l'impulsion stratégique' que s'est donné le constructeur automobile français.



Peu avant 14h00, l'action de la firme au losange grimpe de plus de 6,5%, signant de loin la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Il affiche une hausse de presque 16% sur le mois écoulé.



Dans une note de recherche, Jefferies estime que le plan de redressement entamé par le groupe marque la première fois depuis de longues années que Renault bénéficie d'une véritable dynamique.



'Au sein d'un secteur n'affichant aucun attribut cycle (avec des résultats qui n'ont rien d'exceptionnel et une surcapitalisation des bilans), nous pensons que Renault se distingue grâce à une théorie d'investissement à plusieurs facettes qui pourrait le voir mieux déployer son capital', indique Jefferies.



Son objectif de cours remonte ainsi de 22 à 40 euros.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +6.97%