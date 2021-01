Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : le renouveau d'Alpine, fleuron sportif du losange Cercle Finance • 14/01/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Renault annonce que Alpine Cars, Renault Sport Cars (RSC) et Renault Sport Racing (RSR) s'associent sous le fleuron Alpine, une nouvelle entité qui combinera 'l'expertise unique en ingénierie de RSC et RSR, l'usine de production de Dieppe, l'exposition médiatique de la Formule 1 et l'héritage de la marque Alpine.' Une nouvelle génération de voitures de sport 100% électriques, intégrant les technologies de pointe de la F1, devrait d'ailleurs voir le jour grâce à un partenariat avec Lotus, promet Renault. La nouvelle entité Alpine vise la rentabilité d'ici 2025, incluant l'investissement en sport automobile.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.73%