(CercleFinance.com) - Le scénario du double-top sous 43/42,5E se confirme : Renault enfonce le pullback s'accélère sous les 36,6E et un nouvel épisode correctif se dessine en direction des 33E, le support oblique moyen terme.

Faute de rebond, le prochain objectif se situerait vers 31E.





