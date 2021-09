Renault : le projet de recyclage de batteries avec Nidec ASI avance bien

(AOF) - Le groupe Renault, via sa nouvelle marque Mobilize, a été parmi les premiers constructeurs automobiles à plancher sur la réutilisation des batteries des véhicules électriques, et a choisi depuis plus d'un an de collaborer avec Nidec ASI - chef de file de la plateforme Nidec Industrial Solutions du groupe Nidec et comptant parmi les groupes engagés en faveur de la relance économique dans l'optique d'un développement durable accru - pour développer un important projet pilote dans le secteur du stockage stationnaire de l'énergie.

L'idée qui sous-tend ce partenariat consiste à récupérer des batteries des voitures et à les utiliser dans des systèmes de stockage d'énergie renouvelable (BESS - Battery Energy Storage System). " Les deux sites de démonstration en France, qui utilisent des batteries de véhicules électriques (Renault ZOE) stockées dans des conteneurs, témoignent du succès de cette initiative ", explique Renault.

" Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus avec Mobilize, qui ont repoussé les connaissances en matière de recyclage des batteries de voiture grâce au développement d'algorithmes et à l'union des meilleures technologies italiennes et françaises. Ce projet prouve qu'il est possible de donner une seconde vie aux batteries de voitures et place l'Europe à l'avant-garde mondiale de la recherche sur les énergies renouvelables et l'économie circulaire ", a déclaré Dominique Llonch, PDG de Nidec ASI et Président de Nidec Industrial Solutions.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.