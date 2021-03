Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : le prix du Captur E-Tech Hybride dévoilé Cercle Finance • 24/03/2021 à 15:29









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi que le Captur E-Tech Hybride serait disponible dans son réseau en trois finitions à partir de 27.100 euros. Doté de deux moteurs électriques, d'une batterie de traction et d'une boite de vitesses intelligente, le petit SUV utilise de façon optimale chacune des sources d'énergie disponibles, l'électrique et le thermique. Le constructeur au losange souligne que cette technologie hybride permet de profiter d'une conduite jusqu'à 80% électrique en ville et de bénéficier systématiquement d'un démarrage 100% électrique. Elle permet également d'économiser jusqu'à 40% de consommation par rapport à un moteur thermique équivalent en cycle urbain.

