Renault: le plan de baisse des coûts ne profite pas au titre

(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé jeudi un ambitieux plan de transformation de son système industriel avec l'objectif de réduire fortement ses coûts de fabrication, une annonce accueillie sans grand enthousiasme par les investisseurs.



Le groupe automobile explique que son projet - baptisé 'Re-Industry' - est destiné à le rendre plus agile, plus vertueux, plus compétitif et à répondre plus rapidement aux attentes de ses clients.



Le constructeur - qui dit vouloir 'réinventer' son approche de la production - précise viser une réduction des coûts industriels par véhicule à l'horizon 2027 de 30% sur les véhicules thermiques et de 50% dans l'électrique.



Renault prévoit notamment de s'appuyer sur son métavers industriel afin de produire plus intelligemment, plus vite et mieux, tout en réduisant les coûts et l'empreinte carbone de ses procédés industriels.



En 2023, cette technologie devrait déjà lui permettre d'économiser 270 millions d'euros, notamment pour la maintenance prédictive des installations, souligne-t-il.



La connexion de l'ensemble de ses postes de travail et, plus largement, de tout son écosystème (transport, fournisseurs,...) devrait quant à elle permet de raccourcir de 60% le délai de livraison des véhicules, tout en divisant par deux l'empreinte carbone de la fabrication de ses voitures.



L'intelligence artificielle est censée, quant à elle, favoriser une approche prédictive en matière de consommation d'énergie et réduire de 20% la consommation des sites industriels.



Dans son communiqué, le constructeur explique que l'IA facilite la capacité d'anticipation des collaborateurs, comme les fonctionnalités d'optimisation et de pilotage des flux pour les experts de la chaîne logistique.



Le groupe, qui a déjà divisé par deux ses investissements industriels au cours des quatre dernières années, explique qu'il sera malgré tout en mesure de lancer pas moins de 12 nouveaux modèles l'an prochain.



Toutes ces annonces étaient accueillies fraîchement à la Bourse de Francfort, où le titre perdait 0,1% en début de matinée dans un indice CAC en repli de 0,2%.



Avec un gain de 21% depuis le début de l'année, le titre affiche encore l'une des meilleures performances de l'indice parisien en 2023.





