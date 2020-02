RENAULT : le plan d'optimisation est encore en cours d'élaboration

(AOF) - A la suite de ses récentes publications, le groupe Renault souhaite préciser que le plan d'optimisation, mentionné lors de la publication des résultats annuels 2019, et ayant pour ambition de réduire les coûts de structure d'au moins 2 milliards d'euros au cours des trois prochaines années, demeure à ce stade en cours d'élaboration afin de définir les mesures nécessaires, les coûts associés, et les délais de mises en œuvre. Le groupe communiquera les détails pratiques et financiers de ce plan en mai 2020.

