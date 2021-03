Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : le nouveau Trafic ouvert à la commande Cercle Finance • 18/03/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Renault annonce l'ouverture à partir de ce jour, 18 mars, des commandes à l'international pour le Nouveau Renault Trafic dans ses versions Combi, pour le transport collectif,etSpaceClass, pour le transport des clients VIP. Le Losange rappelle que ce véhicule est doté du système multimédia Renault EASY LINK avecun écran de 8 pouceset que de nouvelles aides à la conduite sont disponibles. Renault dévoilera tous les détails de sagamme Trafic transport de personnesle 24 marsdans le cadre de sa nouvelle stratégie dans le véhicule utilitaire.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.59%