Renault : le Nouveau Trafic disponible à la commande

(CercleFinance.com) - Renault annonce que son Nouveau Trafic est ouvert à la commande à compter de ce jour, pour une commercialisation effective en Europe dès la fin de l'année.

Le Nouveau Renault Trafic présente une nouvelle face avant, 'plus robuste et dynamique' et la cabine, entièrement redessinée, 'combine un poste de conduite confortable et ergonomique à un véritable bureau mobile connecté', indique le constructeur.

Enfin, le Losange précise que 'la nouvelle gamme de motorisations Blue dCi, élargie et plus performante, est épaulée par des boîtes de vitesses manuelle ou EDC, et entièrement homologuée Euro 6d-Full.'