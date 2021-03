Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : le nouveau Kangoo arrive Cercle Finance • 30/03/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle génération de sa célèbre fourgonnette Kangoo, plus de 20 ans après l'arrivée sur le marché de son ludospace, commercialisé en 1997. La firme au losange note que le véhicule présente un design extérieur 'totalement revisité', doté d'un plancher plat et de barres de toit manipulables sans outil, des fonctionnalités censées lui permettre de se différencier face à la concurrence. Le véhicule affiche par ailleurs cinq places, 49 litres de rangements accessibles, ainsi qu'un coffre de 775 litres et des barres de toit innovantes, fait savoir le constructeur. Produit dans l'usine Renault de Maubeuge, en France, le nouveau Kangoo sera commercialisé à partir de juin 2021, en Europe et à l'international. En France, le véhicule sera disponible à la commande à compter du 1er avril à partir de 24.900 euros.

