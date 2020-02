Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Le nouveau DG bien mieux payé que son prédécesseur Reuters • 10/02/2020 à 20:20









PARIS, 10 février (Reuters) - Le nouveau directeur général de Renault RENA.PA , Luca De Meo, sera mieux payé que son prédécesseur à la tête du constructeur automobile français, avec une rémunération avoisinant potentiellement six millions d'euros en fonction de ses performances et de celles du titre Renault. L'ex-patron de Seat (groupe Volkswagen VOWG_p.DE ), qui prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, s'est vu attribuer une rémunération fixe de 1,3 million d'euros, une part variable représentant jusqu'à 150% de sa rémunération fixe et l'attribution de 75.000 actions de performance, selon un document disponible sur le site du groupe http://bit.ly/31Jy48U. Au total, sa rémunération potentielle sera supérieure de 57% à celle de Thierry Bolloré, son prédécesseur. Révoqué en octobre de son poste de directeur général, ce dernier disposait pour sa part d'un fixe de 900.000 euros, d'une part variable de 125% et de 50.000 actions de performance, soit un package potentiel de l'ordre de 3,7 millions au cours de Bourse actuel. (Jean-Michel Bélot et Benoît Van Overstraeten, édité par Nicolas Delame.)

