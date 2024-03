Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: le nouveau Captur sera dévoilé le 4 avril information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi qu'il présenterait en première mondiale la nouvelle version du Captur, son SUV urbain, le jeudi 4 avril au matin.



Ce sont Fabrice Cambolive, le patron de la marque Renault, Paula Fabregat, la directrice de projets design et Bruno Vanel, le directeur de la performance produit, qui seront chargés d'animer la conférence de presse.



La présentation sera retransmise en anglais, mais traduite en quatre langues : français, espagnol, allemand et italien.



Commercialisé à plus de deux millions d'exemplaires dans près de 90 pays depuis son lancement en 2013, le Captur est censé, d'après Renault, symboliser l'esprit de ses 'voitures à vivre' grâce à sa polyvalence et sa modularité



Le véhicule est équipé depuis 2020 de sa technologie hybride maison 'E-Tech'.





