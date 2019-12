Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : le nouveau Captur distingué aux tests Euro NCAP Cercle Finance • 05/12/2019 à 14:18









(CercleFinance.com) - Renault annonce ce jour que son nouveau Captur a obtenu la note maximale, 5 étoiles, aux tests de sécurité Euro NCAP. 'Renault est fier des résultats de Nouveau Captur aux tests de sécurité Euro NCAP. Captur passe donc l'examen avec mention très bien puisqu'il obtient 5 étoiles, la note maximale, selon le dernier protocole de tests. Nouveau Captur a prouvé toutes ses qualités en termes de sécurité pour ses occupants (adultes et enfants), pour les piétons ainsi que par son offre complète et performante d'aides à la conduite', commente Renault. Le nouveau Captur est arrivé en concessions en novembre.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.73%