RENAULT : le gouvernement devrait signer aujourd'hui le prêt garanti de 5 milliards d'euros

(AOF) - Le gouvernement français devrait signer aujourd'hui le prêt garanti de 5 milliards d'euros destiné à permettre à Renault de traverser la crise du Covid-19 sain et sauf. C'est ce qu'ont rapporté l'AFP et Reuters. Ce projet avait été annoncé fin avril. Le gouvernement a toutefois fait languir un peu le groupe au losange afin de s'assurer que sa voix soit entendue sur le dossier des suppressions d'emplois et des réorganisations d'activités en France.

