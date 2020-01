Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lancement du projet INCIT-EV Cercle Finance • 22/01/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault annonce ce jour le lancement officiel du projet INCIT-EV, en lien avec 32 partenaires en Europe. 'Ce projet vise à promouvoir l'électromobilité via des expérimentations, centrées sur les utilisateurs, de technologies innovantes de charges pour véhicules électriques', explique le groupe. D'une durée de 48 mois, de janvier 2020 à décembre 2023, le projet INCIT-EV s'articule autour de deux grandes phases. D'une part, d'une phase d'étude des besoins et des contraintes des consommateurs qui sera suivie, à partir d'avril 2020, par l'étude des technologies de charge et de leur intégration dans les infrastructures. D'autre part, une phase de démonstration sur sites de 7 technologies, à partir du second semestre 2022 et jusqu'à la fin du projet.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.84%