Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lancement de l'Alpine Légende GT édition limitée Cercle Finance • 03/03/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - Alpine, marque du groupe Renault, annonce le lancement de l'A110 Légende GT édition limitée. 'Produite à seulement 400 exemplaires pour le monde, l'A110 Légende GT s'inspire de l'actuelle A110 Légende. Avec des éléments de design conçus sur mesure, pour l'habitacle comme pour la carrosserie, elle sublime l'élégance de l'A110 Légende. Cette réinterprétation aboutit à la version de l'A110 la plus sophistiquée à ce jour, permettant à la marque de se distinguer notamment auprès des acquéreurs de véhicules sportifs les plus avertis', indique Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.34%