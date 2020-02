Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lancement d'une série limitée anniversaire Dacia Cercle Finance • 17/02/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour le lancement par Dacia d'une série limitée anniversaire sur Duster et l'ensemble de sa gamme Stepway (hors Dokker). Dacia propose également une édition limitée tout équipée baptisée 'City +' sur Sandero. 'Avec 3,6% de parts de marché et 564.854 véhicules vendus (+10,4%) en Europe en 2019, le succès de Dacia est au rendez-vous depuis le lancement de Logan en 2004', commente Renault.

