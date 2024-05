Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: lancement d'une coentreprise avec Geely information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - À la suite des accords signés le 11 juillet 2023, et après l'approbation des autorités compétentes, Renault Group et Geely annoncent le lancement officiel de HORSE Powertrain Limited, chaque groupe détenant une participation de 50%.



Leader mondial sur le marché des moteurs à combustion interne, des transmissions et des hybrides, cette société prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards d'euros et une production de cinq millions de groupes motopropulseurs par an.



'Dès le premier jour, HORSE Powertrain Limited disposera d'un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires mondiaux : systèmes hybrides, moteurs à combustion interne, transmissions et batteries', souligne Renault.



Matias Giannini est nommé directeur général de HORSE Powertrain Limited. Le conseil d'administration sera présidé par Daniel Li et composé de six administrateurs représentant à parts égales ses actionnaires.





