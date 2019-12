Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lance une plateforme marketing avec Publicis et OMD Cercle Finance • 16/12/2019 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce lundi le lancement d'une plateforme commune avec Publicis et OMD, visant à réunir les équipes marketing des trois groupes au sein d'un même plateau à Paris, 'afin de développer de manière collaborative les campagnes des marques Renault et Dacia'. 'Dans un premier temps, cette plateforme réunira 200 talents et plus de 20 métiers pour concevoir et produire l'ensemble des campagnes marketing globales et européennes de Renault et Dacia', précise Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.01%