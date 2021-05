RENAULT lance une offre 100% digitale de location de longue durée pour les particuliers

(AOF) - Renault lance Renault Easy Lease, une offre globale de location longue durée 100% en ligne pour les clients particuliers. À la suite d'expérimentations dans plusieurs pays, l'Italie est le premier pays à inaugurer cette offre. Elle sera déployée progressivement en Europe. La location est assurée par RCI Bank and Services. La livraison du véhicule est opérée via le réseau Renault et la concession du choix du client.

Dans le détail, l'Italie proposera deux véhicules (Clio et Captur) au démarrage de la plateforme Renault Easy Lease, avant d'étendre la gamme à d'autres véhicules et motorisations (GPL, véhicules électrifiés et électriques).

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.