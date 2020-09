Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lance le projet blockchain XCEED Cercle Finance • 10/09/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Renault annonce le développement du projet blockchain XCEED (eXtended Compliance End to End Distributed) dont l'objectif est de certifier la conformité des composants d'un véhicule de la conception à la production. Cet outil permet d'être plus réactif et plus efficient dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant. ' L'ensemble de la chaine de production doit ainsi adapter sa structure pour répondre aux autorités dans des délais réduits ' indique le groupe. Le projet XCEED vise ainsi à tracer et à certifier la conformité réglementaire des composants et sous-composants des véhicules.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.21%