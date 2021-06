Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lance l'entreprise HYVIA avec Plug Power Cercle Finance • 03/06/2021 à 14:41









(CercleFinance.com) - Renault et Plug Power, leader mondial des solutions hydrogène clé en main, lancent aujourd'hui HYVIA. La coentreprise est détenue à parts égales par les deux partenaires. Elle est présidée par David Holderbach qui a plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions stratégiques produit et vente à l'international, au sein de Renault Group. La technologie hydrogène proposée par HYVIA rend possible une grande autonomie, jusqu'à 500km, ainsi qu'un temps de recharge rapide de 3 minutes. Trois déclinaisons basées sur Renault Master seront commercialisées à partir de fin 2021 en Europe et accompagnées par une offre de stations de recharge et de fourniture d'hydrogène vert. ' Les véhicules utilitaires légers nécessitent pour certains usages une plus grande autonomie et un temps de ravitaillement plus court, des exigences de charge et de volume, pour lesquels les piles à hydrogène représentent une solution énergétique sans précédent ' indique le groupe.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.59%