Renault : la stratégie pour la marque Dacia sur 5 ans

(CercleFinance.com) - Lors de la présentation par le Groupe Renault de son plan stratégique Renaulution, la marque Dacia a levé le voile sur sa stratégie pour les cinq années à venir. ' Avec la création de la business unit Dacia-Lada, Dacia va pouvoir accroître son efficacité et sa compétitivité, et aller encore plus loin en termes de marchés et de produits, notamment sur le segment C. Bigster Concept préfigure l'ouverture de la gamme Dacia à de nouveaux horizons ' indique le groupe. Dacia Bigster Concept incarne l'évolution de la marque. Essentiel avec une touche de fraîcheur et un esprit outdoor. Il prouve que l'accessibilité n'est pas opposée à l'attractivité. Chez Dacia, nous en sommes convaincus, et cette voiture en est la preuve' a déclaré Alejandro Mesonero-Romanos, Directeur du Design Dacia.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.43%