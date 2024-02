Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: la Scénic E-Tech élue 'voiture de l'année 2024' information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que sa Scénic E-Tech electric a remporté le titre de 'voiture de l'année 2024', décerné par le jury européen 'The Car of the Year' composé de 58 journalistes auto de 22 pays.



Le constructeur renoue avec ce trophée après 18 ans de disette et le succès de la Clio en 2006.



'Aussi bien compact et léger pour la ville que high-tech et confortable pour les longs trajets, Scénic E-Tech electric offre une autonomie jusqu'à 625 km (WLTP)', rappelle le Losange.



Renault précise que sa Scénic est le septième véhicule Renault à être élu voiture de l'année, succédant aux Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scénic (1997), Mégane (2003) et Clio (2006).







Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.40%